Вестник Кавказа

Погиб Евгений Поддубный – СМИ

Погиб Евгений Поддубный – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером, по данным СМИ, погиб известный военный корреспондент, автор множества документальных фильмов, которые он снимал в "горячих точках" и не только, – Евгений Поддубный. Его авторству принадлежит и фильм о Баку.

По предварительной информации, погиб известный военкор Евгений Поддубный, о его смерти сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин, а затем СМИ.

Официального подтверждения либо опровержения пока не поступало.

Евгений Поддубный за время карьеры побывал в "горячих точках" по всему миру, откуда он передавал репортажи. Военкор побывал в том числе в Сирии и Ираке, в Афганистане. Он оказывался под обстрелами, участвовал в эвакуации мирных жителей. Параллельно журналист снимал документальные киноленты.

Кроме того, перед песенным конкурсом "Евровидение-2012", который проходил в Баку, Поддубный с командой телеканала "Россия 24" снял документальный фильм под названием "Огни большого города". Инициатором и продюсером проекта выступило российское информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа".

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