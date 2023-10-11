Поезда столкнулись в метро в Москве

Опубликовано: 11:03, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авария с участием поездов московского метрополитена произошла на станции "Печатники". По словам свидетелей, в кабине одного из поездов зажало машиниста. Пассажиры эвакуированы.

Два поезда метрополитена столкнулись на станции «Печатники» Московского метрополитена.

«На станции метро "Печатники" столкнулись два поезда. Информация о пострадавших уточняется»

- собеседник в экстренных службах ТАСС

По словам свидетелей случившегося, сначала раздался хлопок, а затем на платформу повалил дым. Пассажиры эвакуированы.

Также в соцсетях появилась информация о том, что в результате аварии, в кабине одного из составов был зажат машинист.

Кроме того, в Департаменте транспорта столицы проинформировали, что в связи с ЧП поезда следуют с большими интервалами.

Ситуацию прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, среди пассажиров пострадавших нет, машинисту оказывается медпомощь.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка»

– Сергей Собянин