Поезд врезался в машину в Турции: есть раненый

Авария с участием поезда и бетономешалки произошла ночью в Турции. В вагонах ехали десятки человек.

Поезд с пассажирами снес оказавшуюся на его пути бетономешалку в северо-западной провинции Текирдаг, о ДТП сообщили турецкие СМИ.

Авария случилась неподалеку от города Текирдаг – административного центра этой провинции.

Предварительно установлено, что грузовой автомобиль, а именно бетономешалка, оказался на железнодорожном переезде как раз в тот момент, когда к нему приближался поезд.

Состав направлялся из Стамбула в столицу Болгарии Софию. В нем ехали порядка 80 человек. Большая часть пассажиров были иностранными туристами.

От удара получил травмы водитель машины, его госпитализировали. Никто из ехавших в поезде не пострадал.