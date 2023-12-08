Поезд врезался в машину в Турции: есть раненый

Авария с участием поезда и бетономешалки произошла ночью в Турции. В вагонах ехали десятки человек.
Поезд с пассажирами снес оказавшуюся на его пути бетономешалку в северо-западной провинции Текирдаг, о ДТП сообщили турецкие СМИ.
Авария случилась неподалеку от города Текирдаг – административного центра этой провинции.
Предварительно установлено, что грузовой автомобиль, а именно бетономешалка, оказался на железнодорожном переезде как раз в тот момент, когда к нему приближался поезд.
Состав направлялся из Стамбула в столицу Болгарии Софию. В нем ехали порядка 80 человек. Большая часть пассажиров были иностранными туристами.
От удара получил травмы водитель машины, его госпитализировали. Никто из ехавших в поезде не пострадал.