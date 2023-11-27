Поезд врезался в автомобиль на переезде в Северной Осетии

Поезд и легковой автомобиль столкнулись в Северной Осетии. Погибли все, кто находился в машине в момент ДТП.

Несчастный случай произошел в четверг вечером в Северной Осетии, погибли два человека.

"На нижнем регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение поезда, следовавшего по маршруту "Владикавказ- Адлер" с автомобилем ВА3-2106. По предварительной информации, в результате столкновения погибли два человека в автомобиле"

– МЧС по Северной Осетии

ЧП произошло неподалеку от села Эльхотово.

В поезде никто не пострадал. Задержка в пути поезда "Владикавказ - Адлер" составила около 1,5 часов, другие поезда идут по расписанию.