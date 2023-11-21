Вестник Кавказа

Два человека стали жертвами ДТП в Дагестане

Два человека стали жертвами ДТП в Дагестане
© Фото: пресс-служба МВД Дагестана
ДТП произошло в Бабаюртовском районе. Водитель «Приоры» выехал на встречную полосу и врезался в грузовики. Жертвами автоаварии стали двое человек.

ДТП с участием грузовика произошла в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Столкновение было на трассе Астрахань – Махачкала. Молодой водитель «Приоры», выехав на встречную полосу, врезался в грузовики – МАЗ и Volvo FH12.

Отмечается, что находившиеся в «Приоре» водитель и его пассажир скончались от полученных повреждений.

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