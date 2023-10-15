Поезд снова начнет курсировать из Челябинска в Ташкент

РЖД снова запускает движение поездов по некоторым маршрутам, ранее отмененным из-за пандемии коронавируса. В их числе – поезд в столицу Узбекистана – Ташкента.
Поезд Ташкент-Челябинск снова включен в график движения поездов РЖД, сообщается на сайте компании.
Новое расписание (на 2023/2024 годы) вступит в силу 10 декабря.
"После перерыва, связанного с ковидом, восстановлены сообщения Минск – Минеральные Воды, Минск – Архангельск и Челябинск – Ташкент"
– РЖД
Некоторые новшества в расписании будут связаны с городами Северного Кавказа.
Так, запускается прямое железнодорожное сообщение между самым древним городом России Дербентом и Тюменью. Беспересадочно поезда начнут следовать между Грозным и Казанью.