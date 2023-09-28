Поезд из Адлера в Ростове протаранил грузовик

Опубликовано: 9:33, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью в Ростове-на-Дону на железнодорожном переезде произошло крупное ДТП, из-за чего были задержаны шесть пассажирских поездов.

Минувшей ночью грузовик на железнодорожном переезде в Ростове-на-Дону стал виновником необычного ДТП – его водитель решил проверить машину на прочность, буквально "подставив" ее на пути пассажирского поезда "Адлер-Томск", сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Сегодня в 04:47 мск водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд на разъезде Зоологический сад на участке "Ростов-Главный - Кизитеринка", перед приближавшимся пассажирским поездом №115 "Адлер - Томск". Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось"

- пресс-служба СКЖД

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, однако из-за аварии были задержаны шесть пассажирских поездов, передает "Интерфакс".

В 7 часов утра переезд все еще был закрыт – дорожные службы Ростова устраняли последствия ДТП.