Поезд из Адлера в Ростове протаранил грузовик

Минувшей ночью грузовик на железнодорожном переезде в Ростове-на-Дону стал виновником необычного ДТП – его водитель решил проверить машину на прочность, буквально "подставив" ее на пути пассажирского поезда "Адлер-Томск", сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
"Сегодня в 04:47 мск водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд на разъезде Зоологический сад на участке "Ростов-Главный - Кизитеринка", перед приближавшимся пассажирским поездом №115 "Адлер - Томск". Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось"
- пресс-служба СКЖД
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, однако из-за аварии были задержаны шесть пассажирских поездов, передает "Интерфакс".
В 7 часов утра переезд все еще был закрыт – дорожные службы Ростова устраняли последствия ДТП.