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Подземные толчки на Каспии никак не сказались на деятельности нефтепровода Баку-Новороссийск

Подземные толчки на Каспии никак не сказались на деятельности нефтепровода Баку-Новороссийск
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В «Транснефти» заявили, что землетрясение в Каспийском море не сказалось на работе трубопровода Баку-Новороссийск. Ранее недалеко от Дербента зафиксировали подземные толчки.

Пресс-секретарь компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил, что землетрясение, произошедшее накануне в акватории Каспийского моря, никак не повлияло на работу нефтепровода Баку-Новороссийск.

Он заявил, что проведенные обследования не выявили повреждений, а трубопровод продолжает действовать в штатном режиме.

Напомним, в акватории Каспия были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7. Очаг располагался в 105 км от Дербента на глубине 25 км.

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