Подсчет голосов на выборах в Турции приближается к завершению

За почти три часа обработаны практически все бюллетени, опущенные в урны сегодня в ходе выборов президента Турции. Во втором туре лидирует Реджеп Тайип Эрдоган.
На выборах президента в Турции обработаны почти все бюллетени. На текущий момент сообщается о 96,60% вскрытых урн.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган показывает результат 52,24%.
Второй кандидат - Кемаль Кылычдароглу - набрал 47,76% голосов турецких избирателей.
Как передают СМИ, сторонники действующего главы государства собираются на площадь перед президентским дворцом в Анкаре. Эрдоган, голосовавший в Стамбуле, собирался затем прибыть в Анкаре и обратиться к народу в случае победы.