Подсчет голосов на выборах в Турции приближается к завершению

Опубликовано: 19:45, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

За почти три часа обработаны практически все бюллетени, опущенные в урны сегодня в ходе выборов президента Турции. Во втором туре лидирует Реджеп Тайип Эрдоган.

На выборах президента в Турции обработаны почти все бюллетени. На текущий момент сообщается о 96,60% вскрытых урн.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган показывает результат 52,24%.

Второй кандидат - Кемаль Кылычдароглу - набрал 47,76% голосов турецких избирателей.

Как передают СМИ, сторонники действующего главы государства собираются на площадь перед президентским дворцом в Анкаре. Эрдоган, голосовавший в Стамбуле, собирался затем прибыть в Анкаре и обратиться к народу в случае победы.