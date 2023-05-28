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Подсчет голосов на выборах в Турции приближается к завершению

Подсчет голосов на выборах в Турции приближается к завершению
За почти три часа обработаны практически все бюллетени, опущенные в урны сегодня в ходе выборов президента Турции. Во втором туре лидирует Реджеп Тайип Эрдоган.

На выборах президента в Турции обработаны почти все бюллетени. На текущий момент сообщается о 96,60% вскрытых урн.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган показывает результат 52,24%.

Второй кандидат - Кемаль Кылычдароглу - набрал 47,76% голосов турецких избирателей.

Как передают СМИ, сторонники действующего главы государства собираются на площадь перед президентским дворцом в Анкаре. Эрдоган, голосовавший в Стамбуле, собирался затем прибыть в Анкаре и обратиться к народу в случае победы.

Выборы президента завершились в Турции

Выборы президента завершились в Турции

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