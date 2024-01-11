Подростка высадили из автобуса в мороз в Адыгее – открыто дело

Водитель автобуса высадил девушку-подростка из рейсового автобуса, зная, что других до завтрашнего дня уже не будет, в Адыгее. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Житель Адыгеи подверг опасности здоровье несовершеннолетней девушки, высадив ее почти ночью из управляемого им автобуса, открыто уголовное дело. Подробности рассказали в республиканском СУ СКР.

Изначально сообщалось, что 15-летнюю девочку высадил из автобуса водитель поздно вечером – она не смогла оплатить проезд. При этом температура воздуха на улице была ниже нуля, и других автобусов в этот вечер не было – тот рейс, которым ехала девушка, был последним.

"Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)"

– управление

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 29 января, около 21.00, в поселке Яблоновский в Тахтамукайском районе.

Детей запрещено высаживать в мороз

Напомним, с весны 2021 года в России запрещено высаживать едущих самостоятельно в общественном транспорте детей в возрасте до 16 лет, если с ними нет взрослых. Соответствующий закон был принят Госдумой. За высадку из автобуса или, например, троллейбуса может грозить штраф, либо обязательные работы, либо даже лишение свободы (до двух лет).