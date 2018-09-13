Подпорную стену на Крепостной горе скоро реконструируют в Ставрополе

Обрушившуюся 9 месяцев назад подпорную стену готовятся восстанавливать в Ставрополе. Как заверил мэр, на сей раз будут учтены требования специалистов.

В течение месяца в Ставрополе стартуют работы по восстановлению подпорной стены, расположенной на Крепостной горе. Детали рассказал мэр краевой столицы.

По словам Ивана Ульянченко, уже утвержден проект, согласована и смета работ. Градоначальник подчеркнул, что при их подготовке были соблюдены все требования, определенные местным Комитетом по культурному наследию. Кроме того, добавил мэр, принимались во внимание также пожелания местных жителей и представителей общественности.

Процесс выбора подрядчика начнется на будущей неделе.

"В конце года мы планируем начать реконструкцию"

– ставропольский мэр