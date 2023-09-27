Вестник Кавказа

Подпольные оружейники Кавказа попали "под колпак" ФСБ

Подпольные оружейники Кавказа попали "под колпак" ФСБ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ФСБ России пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 регионов, среди которых оказались и оружейных дел мастера из республик Северного Кавказа – всего правоохранители изъяли 562 единицы оружия.

Несмотря на строжайшие запреты, в российских регионах продолжают процветать мастера, занимающиеся переделкой и производством огнестрельного оружия – только за два месяца текущего года силовики пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 российских регионов, изъяв у них 562 единицы огнестрельного оружия и свыше 30 кг взрывчатых веществ, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту"

- ФСБ России

В числе прочих "специалистов" в списках силовиков фигурируют и умельцы с Северного Кавказа – в частности, переделкой оружия промышляли в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму, на Кубани и в Ростовской области, показала проверка по адресам проживания нелегальных оружейников.

Из незаконного оборота изъято 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов, 108 пистолетов и револьверов, и даже гранатометы и огнеметы. Ликвидированы 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, говорится в сообщении ЦОС ФСБР России.

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