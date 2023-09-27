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МВД России: незаконного оружия на Кавказе становится меньше

МВД России: незаконного оружия на Кавказе становится меньше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Только с начала текущего 2023 года правоохранители перекрыли 30 незаконных каналов поставок оружия на Северный Кавказ, сообщили в МВД региона.

Только за восемь месяцев текущего 2023 года в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) были задержаны десятки человек, причастных к незаконному обороту оружия, сообщил в Пятигорске руководитель Главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин.

"Перекрыто 30 каналов поступления оружия на территорию СКФО. В рамках операции "Оружие" за 8 месяцев текущего года 116 человек в округе были задержаны за незаконный оборот оружия"

- Сергей Бачурин

Также за период с января по август в России снизилось число преступлений с использованием такого оружия, небольшой их рост отмечен лишь в двух субъектах СКФО. Всего в округе выявлено 1,7 тыс преступлений такого рода, передает "Интерфакс".

Всего за текущий год из незаконного оборота было изъято 332 единицы боевого огнестрельного оружия, более 45 тыс боеприпасов разного калибра, около 40 кг взрывчатых веществ и 299 взрывных устройств.

Приносит ощутимые результаты и безвозмездная сдача оружия населением – жители региона добровольно сдали 858 стволов разного калибра, отметил Бачурин.

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