Житель Избербаша устроил в гараже оружейную мастерскую

Опубликовано: 14:28, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба МВД по Дагестану

Дагестанские полицейские задержали в Избербаше мужчину, который нашел, по его мнению, более достойное применение своему гаражу: используя подручный инструмент, он занялся переделкой в боевое травматического оружия.

Новое "хобби" жителя Избербаша пресекли местные полицейские: на досуге тот, обладая определенными навыками в слесарных работах, начал в своем гараже переделывать гражданское оружие в боевое, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

К счастью, много стреляющих самоделок местный 39-летний "кулибин" напилить не успел: при обыске у него в гараже нашли уже переделанный под боевой травматический пистолет Grand Power Т12, травматический пистолет "ИЖ-79-9Т" и 64 патрона различного калибра, передает "АиФ-Дагестан".

Все найденное оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу, а с его хозяином будут разбираться полицейские. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.