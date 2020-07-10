Подъезд к Витязево закрывают до лета

На Кубани до лета перекроют подъезд к селу Витязево. Открытие дороги запланировано на 1 июня.

ФКУ «Черноморье» информирует, что временно будет закрыт подъезд к Витязево в Краснодарском крае.

Ограничение будет действовать с 25 января по 1 июня. Оно связано с тем, что в районе Витязево стартуют работу по сооружению съезда с развязки федеральной трассы А-290 Новороссийск-Керчь.

Для того, чтобы попасть в Витязево в ближайшие месяцы, можно воспользоваться развязками у поселка Красный или у Чембурка, проехать через Пятихатки, использовать съезд с обхода Анапы возле Симферопольского шоссе.