Вестник Кавказа

Подъемник обрушился на юную жительницу Ингушетии

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии на школьницу упал подъемник. Девочка получила травмы, ее увезли в больницу. Действиям руководства школу дадут оценку.

В Ингушетии началась проверка после падения на четвероклассницу строительного подъемника, пишет пресс-служба регионального СУ СКР.

Известно, что 5 февраля в спортзале школы №19 в Назрани во время урока физкультуры на школьницу упал строительно-монтажный подъемник.

Отмечается, что девочка получила различные травмы, ее отправили в больницу. Ее жизни в настоящее время ничего не угрожает, добавили в ведомстве.

Помимо этого, следователи дадут оценку действиям руководства и учителей образовательного заведения.

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