Подделка «паленой бодрости» довела предпринимателя из Чечни до суда

Опубликовано: 10:34, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Чеченского бизнесмена оштрафовали за продажу энергетических напитков. Он торговал банками паленого напитка «Адреналин Раш» и успел продать порядка 5 тыс банок.

Чеченский предприниматель Лом-Али Беркханов занимался продажей паленых энергетических напитков «Адреналин Раш», сообщает telegram-издание Mash Gor.

Торговец «паленой бодростью» нашел рецепт энергетика, приобрел банки из-под брендового напитка и приступил к выпуску напитка. Параллельно он согласовал поставки в торговые точки столицы РФ.

Представители «Адреналин Раш» в России, узнав о махинациях Беркханова, подали на него в суд. К тому времени он успел реализовать порядка 5 тыс банок энергетиков. Предпринимателя и его сообщников оштрафовали на суммы от 200 до 250 тыс рублей.