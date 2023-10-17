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Подделка «паленой бодрости» довела предпринимателя из Чечни до суда

Подделка «паленой бодрости» довела предпринимателя из Чечни до суда
Чеченского бизнесмена оштрафовали за продажу энергетических напитков. Он торговал банками паленого напитка «Адреналин Раш» и успел продать порядка 5 тыс банок.

Чеченский предприниматель Лом-Али Беркханов занимался продажей паленых энергетических напитков «Адреналин Раш», сообщает telegram-издание Mash Gor.

Торговец «паленой бодростью» нашел рецепт энергетика, приобрел банки из-под брендового напитка и приступил к выпуску напитка. Параллельно он согласовал поставки в торговые точки столицы РФ.

Представители «Адреналин Раш» в России, узнав о махинациях Беркханова, подали на него в суд. К тому времени он успел реализовать порядка 5 тыс банок энергетиков. Предпринимателя и его сообщников оштрафовали на суммы от 200 до 250 тыс рублей.

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