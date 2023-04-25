РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Под Волгоградом потерпел крушение вертолет санавиации

Под Волгоградом потерпел крушение вертолет санавиации
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром под Волгоградом потерпел крушение вертолет санитарной авиации, его пилот погиб.

Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области, один человек погиб, сообщили в экстренных службах региона.

"Разбился вертолет санавиации, погиб один член экипажа", - рассказал собеседник, уточнив, что, по предварительным данным, вертолет "Ансат" летел в поселок Ерзовка под Волгоградом, в место постоянной дислокации, передает ТАСС.

В комитете здравоохранения региона ТАСС уточнили: пассажиров на борту не было, вертолет, обслуживающий службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте, - поведала представитель ведомства, добавив, что вертолет упал вне жилых массивов.

В России будет и вертолет Aurus

В России будет и вертолет Aurus

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1085 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version