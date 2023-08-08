Под Владимиром горит завод акриловых ванн

Опубликовано: 12:45, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня во Владимирской области вспыхнул завод, производящий акриловые ванны: огонь быстро охватил площадь в тысячу квадратных метров, и, несмотря на усилия огнеборцев, распространился по территории всего предприятия.

В Ковровском районе Владимирской области горит завод, выпускающий акриловые ванны: сначала площадь пожара составляла 1 тыс квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В поселке Гигант горит здание производства акриловых ванн. Площадь пожара - 1000 квадратных метров"

- МЧС России

Сначала с огнем боролись 30 человек и шесть единиц техники, но эффекта это не дало: несмотря на то, что группировка пожарных наращивается, огонь только продолжает разгораться, сейчас уже пылает 5,8 тыс квадратных метров завода – практически вся его территория, поэтому пожарные сосредоточили усилия не только на ликвидации возгорания, но и на защите от огня соседних зданий.

О жертвах и пострадавших в огне не сообщается, тушение огня продолжается.