Абхазия начинает гореть из-за жары

Опубликовано: 21:30, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сильная жара, ударившая по курортной Абхазии, уже начала сказываться на экологической обстановке, в том числе и курортной: за последнюю неделю значительно выросло число пожаров.

На фоне сильной жары в Абхазии активизировались пожары – это коснулось и курортных регионов, но пока большей частью страдает столица и ее окрестности, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"В течение минувшей недели резко возросло число природных возгораний. В частности, в городе Сухум и Сухумском районе зафиксировано одиннадцать пожаров и загораний"

- МЧС Абхазии

Немало масла в огонь пожаров "подливают" и сами жители – как говорят пожарные, причиной многих чрезвычайных происшествий становятся палы сухостоя, таким способом от него на своих сельхозугодьях в условиях экстремальной жары избавляются их хозяева, передает РИА Новости.

МЧС Абхазии уже выпустило предупреждение о строжайшем запрете на такие действия, которые как правило приводят к крупным лесным пожарам и совершенно непредсказуемы, добавили в ведомстве.