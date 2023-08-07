Лес Бодрума охватил пожар

В понедельник в одном из лесов юго-западной части Турции вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило около трех часов назад.
В понедельник, 7 августа, в турецком курортном районе Бодрум, который располагается в провинции Мугла, вспыхнул пожар в лесу. Об этом пишут местные СМИ.
Информация о возгорании поступила несколько часов назад, около 16:30 по местному времени.
Согласно предварительной информации, огонь вспыхнул в районе Гюверчинлик.
Спасатели приступили к ликвидации возгорания. Они борются с огнем и с воздуха, и с земли.