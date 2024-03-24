Под Черкесском Volkswagen протаранил маршрутку, есть жертва

В ДТП с микроавтобусом в Карачаево-Черкесии сегодня погиб человек, пострадали водитель и четверо пассажиров маршрутки, прибывшие на место аварии бригады скорых доставили их в больницу Черкесска.

Сегодня утром в Карачаево-Черкесии (КЧР) на трассе Лермонтов – Черкесск произошло лобовое ДТП со смертельным исходом – легковой автомобиль столкнулся с пассажирским микроавтобусом, есть погибший и пострадавшие, сообщили в МВД по КЧР.

"ДТП произошло сегодня около 8:00 на трассе "Лермонтов-Черкесск". По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit"

- пресс-служба МВД по КЧР

По роковой случайности, в автоаварии погиб водитель иномарки, который, по предварительным данным, и стал виновником ДТП – спасти его прибывшие на место происшествия медики не смогли, передает "Интерфакс".

В больницу Черкесска врачи доставили водителя и четверых его пассажиров – к счастью, травмы двоих из них оказались достаточно легкими, и их после оказания медицинской помощи отпустили домой.

На месте аварии сейчас работают полицейские и следователи, которые выясняют причины и обстоятельства ДТП, добавили в МВД по региону.