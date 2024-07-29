Вестник Кавказа

Почти треть жителей грузинского региона остались без света

Почти треть жителей грузинского региона остались без света
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Практически 30% жителей Гурия (Западная Грузия) отключены от энергоснабжения из-за непогоды, рассказали в Energo-Pro Georgia. Аналогичные проблемы наблюдаются и в других районах этой части страны.

Сильный снегопад лишил электричества часть абонентов в Западной Грузии, рассказали в компании-операторе Energo-Pro Georgia.

В ведомстве уточнили, что специалисты пытаются устранить все аварии, но техника зачастую просто не может добраться до места аварии, так как многие дороги завалены снегом и пока не расчищены.

"Электрикам приходится добираться до поврежденной инфраструктуры пешком, и даже это в некоторых случаях затруднительно"

– компания

Тяжелее всего обстоит дело в Гурия: там электроснабжение подается с перебоями 28% абонентов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1020 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мужчина умер во время снегопада на западе Грузии

Мужчина умер во время снегопада на западе Грузии

Время в пути между Тбилиси и Озургети сократится на 2 часа

Время в пути между Тбилиси и Озургети сократится на 2 часа

Национальная грузинская кухня: топ-12 постных и вегетарианских блюд

Национальная грузинская кухня: топ-12 постных и вегетарианских блюд

Землетрясение тряхнуло Грузию ночью

Землетрясение тряхнуло Грузию ночью

Грузинский чай: как появился, что с ним сейчас, где попробовать?

Грузинский чай: как появился, что с ним сейчас, где попробовать?

Горное ДТП унесло жизни трех человек на западе Грузии

Горное ДТП унесло жизни трех человек на западе Грузии

Праздник сбора винограда в Грузии 2024: как поучаствовать в Ртвели?

Праздник сбора винограда в Грузии 2024: как поучаствовать в Ртвели?

Ремонт на дороге до курортного Гомисмта в Грузии окончен

Ремонт на дороге до курортного Гомисмта в Грузии окончен

Ремонт дороги к грузинскому курорту Бахмаро завершен

Ремонт дороги к грузинскому курорту Бахмаро завершен

Дома и улицы затопило в Грузии из-за непогоды

Дома и улицы затопило в Грузии из-за непогоды

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы