Почти треть жителей грузинского региона остались без света

Практически 30% жителей Гурия (Западная Грузия) отключены от энергоснабжения из-за непогоды, рассказали в Energo-Pro Georgia. Аналогичные проблемы наблюдаются и в других районах этой части страны.

Сильный снегопад лишил электричества часть абонентов в Западной Грузии, рассказали в компании-операторе Energo-Pro Georgia.

В ведомстве уточнили, что специалисты пытаются устранить все аварии, но техника зачастую просто не может добраться до места аварии, так как многие дороги завалены снегом и пока не расчищены.

"Электрикам приходится добираться до поврежденной инфраструктуры пешком, и даже это в некоторых случаях затруднительно"

– компания

Тяжелее всего обстоит дело в Гурия: там электроснабжение подается с перебоями 28% абонентов.