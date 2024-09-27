Почти 50 млрд рублей будет вложено в "Архыз" до 2030 года

В ближайшие годы горный курорт "Архыз" в КЧР ждут крупные инвестиции. Резиденты планируют вложить в курорт почти 50 млрд рублей.

Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии в ближайшие пять лет получит почти 50 млрд рублей инвестиций, средства на развитие туристической зоны направят группа "Мантера" и другие резиденты, поделилась заместитель гендиректора "Мантеры" Мария Золотухина.

"Для развития всесезонного курорта Архыз до 2030 года мы как инвесторы планируем вложить в его инфраструктуру порядка 49,5 млрд рублей, из них 27,2 млрд рублей - в создание горнолыжной инфраструктуры"

– Золотухина

По оценкам инвесторов, это позволит удвоить туристский поток на курорт.

В планах провести зонирование курорта, будут созданы четыре деревни для разных типов туристов.

Длина горнолыжных трасс к 2027 году на "Архызе" достигнет 57 км, а число канатных дорог увеличится до 14, добавил гендиректор курорта "Архыз" Роман Киранчук. К концу 2024 года на курорте будут открыты шесть новых отелей.