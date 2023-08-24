Почему Аргентина отказалась от БРИКС?

Глава МИД Аргентины рассказала, почему Буэнос-Айрес отклонил предложение вступить в БРИКС. Заявление дипломат сделала на Давосском форуме.

Аргентина отказалась вступать в БРИКС, так как это дало бы в первую очередь политический, а не экономический эффект, заявила глава МИД южноамериканской страны в ходе выступления на форуме в Давосе.

По словам Дианы Мондино, приглашение стать членом БРИКС было отклонено с января.

"Мы много изучали этот вопрос и увидели, что это не столько экономическая тема, сколько вопрос политического выравнивания, а Аргентина стремится поддерживать равноудаленность и многосторонность"

– дипломат

Она пояснила, что с точки зрения экономики пользы от участия в БРИКС для Аргентины бы не было, ведь страна и без того успешно ведет торговлю со всеми странами, входящими, в том числе и с недавнего времени, в объединение.

Милей и БРИКС

В конце 2023 года аргентинские СМИ заявили, что новый президент страны официально отказался от вступления в БРИКС: Хавьер Милей направил такие послания главам государств БРИКС. В то же время он сообщил, что готов к встречам с адресатами.