Победителем Кубка Грузии по футболу стал "Сабуртало"

В среду состоялся финальный матч Кубка Грузии по футболу. Победителем турнира стал столичный "Сабуртало".

В Грузии только что завершился финал Кубка страны по футболу, в котором встречались столичный "Сабуртало" и батумское "Динамо".

Единственный и победный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил нападающий "Сабуртало" Ираклий Сихарулидзе.

Таким образом, обладателем трофея стал "Сабуртало".

Для "Сабуртало" этой уже третий Кубок за последние 5 лет. Тбилисская команда завоевывала трофей в 2019 и 2021 годах.