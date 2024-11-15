Вестник Кавказа

По решению суда ставрополец лишился своего самолета

По решению суда ставрополец лишился своего самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополец, купивший самолет, в одночасье лишился своего экстравагантного транспортного средства – суд запретил ему полеты без оформления регистрации и страховки и предписал передать его третьим лицам.

Владеть транспортным средством еще не значит, что им можно пользоваться по своему желанию, доказал суд Ставропольского края, сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда.

Житель Ставрополья купил самолет SportCruiser, но не зарегистрировал его, не оборудовал государственными и регистрационными опознавательными знаками, однако поднял его в воздух со взлетно-посадочной полосы авиационно-технического клуба. Также на винтокрыл нет сертификата летной годности, передает "АиФ-Ставрополье".

Владелец воздушного судна также проигнорировал еще один важный пункт – он не оформил страховку за вред, который может быть причинен при его эксплуатации.

Ставропольская транспортная прокуратура зафиксировала вылет самолета, после чего обратилась в суд, считая, что его использование создает опасность.

Суд вынес решение – эксплуатацию самолета владельцу запретить до оформления всех надлежащих разрешений, а пока на время передать его для эксплуатации третьим лицам.

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