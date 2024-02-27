Пляжи Крыма еще на год останутся бесплатными для бизнеса

Для того, чтобы улучшить качество работы предпринимателей, правительство Крыма приняло решение о продлении срока их бесплатного пользования пляжами, но – с тем условием, что они смогут предоставить достойные условия для отдыха.

Срок бесплатного пользования пляжной территорией для благоустройства и размещения необходимой инфраструктуры расширен до 1 марта 2025 года, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Правительством Крыма принято решение о продлении для предпринимателей безвозмездного пользования пляжами до 1 марта 2025 года для благоустройства и размещения объектов пляжной инфраструктуры"

- Сергей Аксенов

Это поможет снизить административную нагрузку на предпринимателей и даст им возможность сделать акцент на качественном обслуживании туристов, отметил политик. Также на год продлевается действие паспортов пляжей, полученных в 2022 и 2023 годах. А вот нерадивым арендаторам пляжных территорий придется с ними расстаться.

"Договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного отдыха, должны быть расторгнуты"

- Сергей Аксенов

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в России вырос спрос на летний отдых в Крыму. По сравнению с прошлым годом интерес к отдыху в крымских отелях и здравницах возрос на 100%, что чаще всего путешественники выбирают отели из бюджетной категории.