Пляжи Абхазии: готовы ли к купальному сезону?

В Абхазии продолжается работа по приведению пляжей в нормативное состояние, сообщил глава Госинспекции по маломерным судам, действующей при МЧС, Тенгиз Сабуа.
По его словам, еще до 15 июня, когда в Абхазии стартовал купальный сезон, все пляжи должны были нанять спасателей, поставить буйки, привести в порядок морское дно, сделать разметку для катеров и нанести линии, обозначающие места, где нельзя купаться.
Пляжи в Сухуме
Сабуа пояснил, что в данный момент специалисты ГИМС проверяют пляжи. Чуть более чем за неделю инспекторы побывали на 5 пляжах в Сухуме - и нашли там нарушения, передает радио Sputnik.
В частности, на пляже в Сухуме работают пока всего 3 спасателя. Они смогут помочь, только если ЧП случился на расстоянии максимум 200 м. По правилам же спасатели должны дежурить везде.
Глава Сухума Беслан Эшба пояснил, что спасателей ищут, но на объявления никто не откликается. Когда власти смогут обезопасить весь пляж - неизвестно.
Другие пляжи
В ГИМС добавили, что пляжи в Очамчирском районе через несколько дней будут полностью готовы к проверке. На этой неделе инспекторы побывают на пляжах Гагры, Гудауты, Нового Афона и Пицунды.
Частные пляжи, добавил Сабуа, успешно справились с подготовкой к лету.