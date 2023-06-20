Пляжи Абхазии: готовы ли к купальному сезону?

Опубликовано: 12:28, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Купальный сезон в Абхазии уже открылся, но не все пляжи республики полностью готовы к наплыву туристов. На пляже в Сухуме, например, не хватает спасателей, рассказали власти.

В Абхазии продолжается работа по приведению пляжей в нормативное состояние, сообщил глава Госинспекции по маломерным судам, действующей при МЧС, Тенгиз Сабуа.

По его словам, еще до 15 июня, когда в Абхазии стартовал купальный сезон, все пляжи должны были нанять спасателей, поставить буйки, привести в порядок морское дно, сделать разметку для катеров и нанести линии, обозначающие места, где нельзя купаться.

Пляжи в Сухуме

Сабуа пояснил, что в данный момент специалисты ГИМС проверяют пляжи. Чуть более чем за неделю инспекторы побывали на 5 пляжах в Сухуме - и нашли там нарушения, передает радио Sputnik.

В частности, на пляже в Сухуме работают пока всего 3 спасателя. Они смогут помочь, только если ЧП случился на расстоянии максимум 200 м. По правилам же спасатели должны дежурить везде.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Сухума Беслан Эшба пояснил, что спасателей ищут, но на объявления никто не откликается. Когда власти смогут обезопасить весь пляж - неизвестно.

Другие пляжи

В ГИМС добавили, что пляжи в Очамчирском районе через несколько дней будут полностью готовы к проверке. На этой неделе инспекторы побывают на пляжах Гагры, Гудауты, Нового Афона и Пицунды.

Частные пляжи, добавил Сабуа, успешно справились с подготовкой к лету.