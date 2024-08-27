Пляж в Туапсе закрыт из-за разлива нефти

В море неподалеку от Туапсе произошел разлив нефти, объявлен режим повышенной готовности.
«В Шепсинском сельском поселении ввели режим «Повышенная готовность» из-за разлива нефтепродуктов в море»
– глава Туапсинского района Сергей Бойко
Пятно зафиксировано на участке Гизель-Дере - Южный. Специалисты Росэкологии подтвердили, что масляное пятно на воде - нефтепродукты.
«Источник выявить не удалось. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы его найти»
– Бойко
Посещение пляжа в районе загрязнения ограничили. Загрязнено около 700 «квадратов» пляжной территории. Ведутся работы по очистке территории. Устранить нефтепродукты с поверхности воды пока не представляется возможным из-за штормовой погоды. При этом, по оценкам специалистов, площадь морского загрязнения выше, чем пострадавшая береговая территория.
«Ситуация серьезная, несомненно. Делаем все возможное, чтобы ликвидировать пятно и найти виновных в произошедшем»
– Бойко