Вестник Кавказа

Пляж в Туапсе закрыт из-за разлива нефти

Проход закрыт
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Под Туапсе обнаружено нефтяное пятно в море. Посещение пляжное территории ограничено. Ведутся работы по выявлению источника загрязнения акватории.

В море неподалеку от Туапсе произошел разлив нефти, объявлен режим повышенной готовности.

«В Шепсинском сельском поселении ввели режим «Повышенная готовность» из-за разлива нефтепродуктов в море»

– глава Туапсинского района Сергей Бойко

Пятно зафиксировано на участке Гизель-Дере - Южный. Специалисты Росэкологии подтвердили, что масляное пятно на воде - нефтепродукты.

«Источник выявить не удалось. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы его найти»

– Бойко

Посещение пляжа в районе загрязнения ограничили. Загрязнено около 700 «квадратов» пляжной территории. Ведутся работы по очистке территории. Устранить нефтепродукты с поверхности воды пока не представляется возможным из-за штормовой погоды. При этом, по оценкам специалистов, площадь морского загрязнения выше, чем пострадавшая береговая территория.

«Ситуация серьезная, несомненно. Делаем все возможное, чтобы ликвидировать пятно и найти виновных в произошедшем»

– Бойко

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