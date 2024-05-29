Платные парковки в Анапе появятся в августе

В следующем месяце в Анапе будут введены платные парковки. Стоимость часа парковки в Анапе составит сорок рублей, уточнили в мэрии.

Курортная Анапа вводит платные парковки, нововведение начнет действовать через три недели.

"Платные парковки в Анапе начнут действовать с августа. <…> 100% поступивших за оплату парковок средств и штрафов будет направлено в городской бюджет, которые будут направляться преимущественно на дорожный фонд"

– мэрия города

Парковка будет стоить 40 рублей в час, плата будет взиматься в дневное время - с 08.00 до 20.00. Нарушителей ждет штраф в размере 3 тыс рублей.

В Анапе платными станут около 25% всех городских парковочных мест.