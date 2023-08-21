Вестник Кавказа

Писатель из Грузии выдвинут на Нобелевскую премию по литературе

Писатель из Грузии выдвинут на Нобелевскую премию по литературе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия выбрала кандидата на Нобелевскую премию по литературе, им стал Ака Морчиладзе. Премия будет вручаться в октябре.

На Нобелевскую премию по литературе претендует писатель Ака Морчиладзе (Георгий Ахвледиани) из Грузии.

Писатель выдвинут большинством голосов ученого совета Института грузинской литературы и профессоров гуманитарного факультета Тбилисского госуниверситета.

Лауреаты Нобелевской премии будут названы в октябре. Имя обладателя премии по литературе за 2024 год станет известно 10 октября.

Ака Морчиладзе - автор десятков романов, пять из его произведений были экранизированы. Пять раз прозаик удостаивался грузинской литературной премии "Саба".

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