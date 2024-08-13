Вестник Кавказа

Пицунда будет оставаться без света три дня

Сосна
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Несколько отключений электричества анонсировали в Абхазии. Свет будут выключать и в одной самых популярных туристических локаций в бархатный период – в Пицунде.

Часть Абхазии лишится электричества в ближайшее время, о перебоях с подачей электроэнергии сообщили в компании Черноморэнерго.

Проблемы со светом будут наблюдаться на курорте Пицунда. Там в период с 24 по 27 сентября будет пропадать электричество в промежуток 15.00 до 17.00. Причина плановых отключений – необходимость очистки трассы.

Кроме того, не будет света в Гулрыпшском районе. Там завтра планируется отключить подстанцию "Уарча". Электричество исчезнет в 10.00 и снова появится в 16.00.

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