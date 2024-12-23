Пезешкиан: Иран не хочет делать атомные бомбы

Глава иранского государства опроверг стремление Исламской Республики создать ядерное оружие. Он посетовал также на то, что страну постоянно обвиняют в этом.

Иран не собирается заниматься созданием ядерного оружия. Такое заявление сделал президент ИРИ.

В интервью телеканалу NBC News Масуд Пезешкиан также обратил внимание на то, что Исламскую Республику регулярно обвиняют в этом стремлении.

"Мы не стремимся создать ядерное оружие. Однако нас обвиняют в стремлении к созданию бомбы"

– иранский президент

Он считает, что подобные обвинения делаются в целях выдумать какой-то предлог.