Вестник Кавказа

Пезешкиан: Иран не хочет делать атомные бомбы

Масуд Пезешкиан
© Фото: сайт президента Ирана
Глава иранского государства опроверг стремление Исламской Республики создать ядерное оружие. Он посетовал также на то, что страну постоянно обвиняют в этом.

Иран не собирается заниматься созданием ядерного оружия. Такое заявление сделал президент ИРИ.

В интервью телеканалу NBC News Масуд Пезешкиан также обратил внимание на то, что Исламскую Республику регулярно обвиняют в этом стремлении.

 "Мы не стремимся создать ядерное оружие. Однако нас обвиняют в стремлении к созданию бомбы"

– иранский президент

Он считает, что подобные обвинения делаются в целях выдумать какой-то предлог.

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