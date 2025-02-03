Вестник Кавказа

Пезешкиан обвинил Трампа в несоответствии между словами и действиями

Масуд Пезешкиан
© Фото: сайт президента Ирана
Глава иранского государства заявил, что слова главы Белого дома Дональда Трампа противоречат его действиям. Он подчеркнул, что указы о новых санкциях несовместимы с планами вести переговоры.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп строит козни против Ирана. Такое заявление сделал 10 февраля иранский президент.

"Дональд Трамп все говорит о том, что готов вести переговоры с Ираном. В то же время он подписывает все новые указы с антииранскими заговорами"

– Масуд Пезешкиан

Он акцентировал внимание на том, что американцы могут лишь мечтать о том, чтобы Исламская Республика встала на колени.

Напомним, на прошлой неделе глава Белого дома подписал указ о возобновлении политики максимального давления на Тегеран.

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