Пезешкиан обвинил Трампа в несоответствии между словами и действиями

Глава иранского государства заявил, что слова главы Белого дома Дональда Трампа противоречат его действиям. Он подчеркнул, что указы о новых санкциях несовместимы с планами вести переговоры.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп строит козни против Ирана. Такое заявление сделал 10 февраля иранский президент.

"Дональд Трамп все говорит о том, что готов вести переговоры с Ираном. В то же время он подписывает все новые указы с антииранскими заговорами"

– Масуд Пезешкиан

Он акцентировал внимание на том, что американцы могут лишь мечтать о том, чтобы Исламская Республика встала на колени.

Напомним, на прошлой неделе глава Белого дома подписал указ о возобновлении политики максимального давления на Тегеран.