Первый саммит по атомной энергии посетит глава МИД Турции

К Первому саммиту по атомной энергии присоединится и глава турецкого МИД Хакан Фидан. Мероприятие пройдет в четверг в Брюсселе.
Саммит организован МАГАТЭ и бельгийским правительством. В общей сложности в его работе примут участие главы правительств или их заместители из 18 стран.
Хакан Фидан прилетит в Брюссель во главе турецкой делегации. Запланировано его выступление на саммите, в программу которого входит министерская сессия и четыре панельные сессии, передает Anadolu.
На саммите Анкара может обменяться с мировым сообществом взглядами на роль атомной энергетики и ее вклад в энергобезопасность региона.
Кроме того, турецкий дипломат сообщит, что Турция намерена активно развивать атомную энергетику и увеличивать ее роль в общем балансе.
"На саммите будет заявлено, что как обычные атомные электростанции, так и малые модульные реакторы станут фундаментальным элементом энергетической безопасности Турции в будущем. Кроме того, в рамках саммита будет предоставлена информация о проекте АЭС Аккую"
– Anadolu