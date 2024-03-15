Первый саммит по атомной энергии посетит глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции станет участником Первого саммита по атомной энергии, который пройдет завтра. Хакан Фидан расскажет о проекте АЭС Аккую, а также озвучит решимость Турции сделать ядерную энергетику основной своей энергетической безопасности.

К Первому саммиту по атомной энергии присоединится и глава турецкого МИД Хакан Фидан. Мероприятие пройдет в четверг в Брюсселе.

Саммит организован МАГАТЭ и бельгийским правительством. В общей сложности в его работе примут участие главы правительств или их заместители из 18 стран.

Хакан Фидан прилетит в Брюссель во главе турецкой делегации. Запланировано его выступление на саммите, в программу которого входит министерская сессия и четыре панельные сессии, передает Anadolu.

На саммите Анкара может обменяться с мировым сообществом взглядами на роль атомной энергетики и ее вклад в энергобезопасность региона.

Кроме того, турецкий дипломат сообщит, что Турция намерена активно развивать атомную энергетику и увеличивать ее роль в общем балансе.

"На саммите будет заявлено, что как обычные атомные электростанции, так и малые модульные реакторы станут фундаментальным элементом энергетической безопасности Турции в будущем. Кроме того, в рамках саммита будет предоставлена информация о проекте АЭС Аккую"

– Anadolu