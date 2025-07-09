Первый рейс "Уральских авиалиний" в Геленджик намечен на 24 июля

Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновит полеты в Геленджик с 24 июля. Самолеты будут отправляться на краснодарский курорт из московского аэропорта Домодедово, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет рейсы в Геленджик. Первый вылет из Москвы (Домодедово) запланирован 24 июля"
- пресс-служба "Уральских авиалиний"
Уточняется, что билеты уже поступили в продажу. Для пассажиров, направляющихся в Геленджик из других регионов России, доступны удобные стыковки в Москве.
Авиакомпания не исключает, что в будущем может начать летать в Геленджик из других российских городов.
Напомним, что Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Геленджика 9 июля. Первый самолет на курорт Кубани отправит компания "Аэрофлот" 18 июля.