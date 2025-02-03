Вестник Кавказа

Первый рейс из Сухума в Москву доставит в Россию пациентов

Первый рейс из Сухума в Москву доставит в Россию пациентов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня самолетом из Абхазии в РФ прибудут пациенты, отправляющиеся на лечение в российских клиниках. Тестовый рейс из Москвы прибыл сегодня в Сухум.

Сегодня выполняется в тестовом режиме рейс Москва-Сухум-Москва. В Россию самолетом будут отправлены требующие лечения пациенты, поделились в Минздраве Абхазии.

"Два пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется обследование и высокотехнологическое оперативное вмешательство, летят в кардиологический центр имени академика Чазова. Один пациент летит в федеральный центр челюстно-лицевой хирургии"

– и.о. министра Эдуард Бутба

Пациентов сопровождают медики, в столичном аэропорту их встретят кареты скорой помощи Центра медицины катастроф России.

Ранее в пятницу в Сухум прибыл самолет из Москвы. На борту находились политический деятель Бадра Гунба и абхазские студенты, проходящие обучение в российских вузах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
930 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Первый самолет приняли в аэропорту Сухума сегодня

Первый самолет приняли в аэропорту Сухума сегодня

Абхазию ждет рост турпотока с запуском аэропорта - РСТ

Абхазию ждет рост турпотока с запуском аэропорта - РСТ

Аэропорт Абхазии примет рейс из Внуково сегодня

Аэропорт Абхазии примет рейс из Внуково сегодня

Абхазия отказалась от веерных отключений электричества

Абхазия отказалась от веерных отключений электричества

Пункт пропуска на границе России и Абхазии расширит свои возможности

Пункт пропуска на границе России и Абхазии расширит свои возможности

Абхазия обогнала Египет по популярности среди россиян в 2024 году

Абхазия обогнала Египет по популярности среди россиян в 2024 году

Самолеты между Россией и Абхазией полетят с мая 2025 года

Самолеты между Россией и Абхазией полетят с мая 2025 года

Россия решит проблемы Абхазии с электричеством

Россия решит проблемы Абхазии с электричеством

Интерес россиян к Абхазии снова вырос - РСТ

Интерес россиян к Абхазии снова вырос - РСТ

Москва заинтересована в дальнейшем укреплении российско-абхазских отношений – Сергей Лавров

Москва заинтересована в дальнейшем укреплении российско-абхазских отношений – Сергей Лавров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы