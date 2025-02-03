Первый рейс из Сухума в Москву доставит в Россию пациентов

Сегодня самолетом из Абхазии в РФ прибудут пациенты, отправляющиеся на лечение в российских клиниках. Тестовый рейс из Москвы прибыл сегодня в Сухум.

Сегодня выполняется в тестовом режиме рейс Москва-Сухум-Москва. В Россию самолетом будут отправлены требующие лечения пациенты, поделились в Минздраве Абхазии.

"Два пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется обследование и высокотехнологическое оперативное вмешательство, летят в кардиологический центр имени академика Чазова. Один пациент летит в федеральный центр челюстно-лицевой хирургии"

– и.о. министра Эдуард Бутба

Пациентов сопровождают медики, в столичном аэропорту их встретят кареты скорой помощи Центра медицины катастроф России.

Ранее в пятницу в Сухум прибыл самолет из Москвы. На борту находились политический деятель Бадра Гунба и абхазские студенты, проходящие обучение в российских вузах.