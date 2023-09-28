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Первый магазин "Лэтуаль" открылся в Казахстане

Первый магазин &quot;Лэтуаль&quot; открылся в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Казахстане появился первый магазин "Лэтуаль". Он открыт в одном из торговых центров Караганды.

Российская сеть магазинов парфюмерии и косметики "Лэтуаль" пришла в Казахстан, следует из сообщения на странице бренда в соцсети.

"Теперь мы открыты в Казахстане! Мы уже ждем вас в Караганде, ТЦ "Таир"

– Лэтуаль

На территории России работают около тысячи магазинов сети. Первый был открыт 25 лет назад.

В марте 2023 года стало известно, что "Лэтуаль" рассматривает возможность выхода на рынок соседних государств, в том числе Казахстана, Белоруссии, Армении.

Российские компании активно осваивают рынок Казахстана

Российские компании активно осваивают рынок Казахстана

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