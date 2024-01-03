Первый канал возобновит вещание в Армении в ближайшие часы

Российский Первый канал погасил долг перед армянской стороной и рассчитывает, что его вещание будет возобновлено в кратчайшие сроки. О задолженности стало известно накануне.

Армянская сторона не направляла телекомпании "Первый канал. Всемирная сеть" никаких уведомлений о возможном прекращении вещания на территории Армении, несмотря на то, что обязана была это сделать. Об этом рассказали в пресс-службе российского ТВ.

В заявлении поясняется, что долг возник исключительно по техническим причинам, передает Sputnik Армения.

Кроме того, в нем подчеркивается, что Первый канал старается не нарушать обязательств и, соответственно, положений договора.

"После того, как мы связались с армянской стороной, сегодня она подтвердила, что все платежи получены, и мы ждем возобновления вещания Первого канала в мультиплексе Еревана в ближайшие часы"

– пресс-служба

Напомним, накануне глава министерства хай-тека Армении назвал скопившиеся долги причиной временного отключения Первого канала. Мхитар Айрапетян уточнил, что телеканал не платил на протяжении 2,5 месяцев. Он уточнил, что вещание будет восстановлено после погашения задолженности.

Глава армянской Комиссии по телевидению и радио раскрыл точную сумму. По словам Тиграна Акопяна, ежемесячная плата за покрытие составляет порядка $3 тыс.