Переводы более 100 тыс без открытия счета запретят в России

Россияне смогут переводить без открытия счета не более 100 тыс рублей за раз. Соответствующие поправки одобрила профильная комиссия Кабмина.

Новый лимит на переводы без открытия счета вводится в России. Такие поправки разработал Росфинмониторинг, они уже получили одобрение правительственной комиссии.

Как сообщает РБК, согласно нововведению, без банковского счета человек сможет перевести максимум 100 тыс рублей. Это распространяется на переводы при прохождении упрощенной идентификации.

В Минфине назвали основную цель, которую преследуют авторы инициативы, - это сокращение оттока капитала.

На сегодня существует ограничение на переводы безо всякой идентификации – в таком случае можно перевести максимум 15 тыс рублей. Для больших сумм надо пройти упрощенную идентификацию, предоставив ФИО и паспортные данные. Все это можно сделать в электронном виде, то есть удаленно. Для полной идентификации нужно личное присутствие и предоставление более подробной информации.

Если предложенные Росифинмониторингом изменения будут приняты, то без открытия счета и при упрощенной идентификации можно будет за один раз перевести самое большее 100 тыс рублей.

При полной идентификации лимит увеличивается до 600 тыс рублей.