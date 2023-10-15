Переработка рыбы впервые станет безотходной в одной из областей Казахстана

Опубликовано: 2:10, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новаторское для Кызылординской области предприятие было запущено недавно в Казалинском районе. Открылся цех рыбной муки – он поможет сделать рыбную переработку безотходной.

Переработка рыбы из Аральского моря впервые стала безотходным производством в Кызылординской области. Предприятие по изготовлению из рыбных отходов специальной муки, пригодной в пищу животных, открылось в Казалинском районе.

Новый цех запустил предприниматель Торебек Игиликов. По его словам, начиная с 2017 года, когда завод достиг предела по рыбопереработке, он стремился снизить количество отходов до нуля, – и в результате сумел сделать процесс безотходным.

Предприниматель рассказал, что участок под идею выделило государство. Оборудование было куплено на средства компании и с помощью льготного кредита, пишет Sputnik Казахстан.

"Качество продукции цеха высокое. В нашей рыбной муке 53-54% протеина. И мы можем перерабатывать более тысячи тонн сырья в год"

– Торебек Игиликов

Отметим, что рыбная мука пользуется высоким спросом в регионе.