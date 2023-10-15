Переработка рыбы впервые станет безотходной в одной из областей Казахстана

Переработка рыбы из Аральского моря впервые стала безотходным производством в Кызылординской области. Предприятие по изготовлению из рыбных отходов специальной муки, пригодной в пищу животных, открылось в Казалинском районе.
Новый цех запустил предприниматель Торебек Игиликов. По его словам, начиная с 2017 года, когда завод достиг предела по рыбопереработке, он стремился снизить количество отходов до нуля, – и в результате сумел сделать процесс безотходным.
Предприниматель рассказал, что участок под идею выделило государство. Оборудование было куплено на средства компании и с помощью льготного кредита, пишет Sputnik Казахстан.
"Качество продукции цеха высокое. В нашей рыбной муке 53-54% протеина. И мы можем перерабатывать более тысячи тонн сырья в год"
– Торебек Игиликов
Отметим, что рыбная мука пользуется высоким спросом в регионе.