Донские рыбзаводы будут выращивать форель и осетровых

Опубликовано: 16:30, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: правительство Ростовской области

В скором времени на Дону заработают рыбзаводы, которые будут специализироваться на полном цикле выращивания ценных видов осетровых и форели, а также заниматься их переработкой.

Уже к 2025 году в Ростовской области заработает целый комплекс заводов по производству кормов для ценных рыб, а также выращиванию и переработке осетровых и форели: соглашение об этом на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге подписали губернатор области Василий Голубев и представители компании "Экодон".

Строительство завода по производству кормов для ценных видов рыб уже началось, он возводится в Азовском районе и сможет ежегодно давать 30 тыс т кормов, которые будут поставляться не только в Россию, но и другие страны, передает "АиФ-Ростов".

Что касается выращивания осетровых и форели, то их будут разводить на уже имеющихся и частично работающих заводах в Каменском и Азовском районах, в которые инвестор вложит 2,2 млрд рублей. Эти средства пойдут как раз на их модернизацию. Планируется, что обновленные предприятия смогут ежегодно производить 500-600 т осетровых и 3 тыс т форели.

Перерабатывать продукцию будет завод в Азовском районе, который начнут строить в начале 2024 года – он будет использовать и свое, и привозное сырье, производя 60 т продукции ежедневно.