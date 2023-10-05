Перерабатывать донское зерно будет новый завод

Власти Ростовской области приняли решение построить новый завод, который будет заниматься глубокой переработкой зерна местных производителей – из него будут делать подсластители, ферментационные продукты и высокопротеиновые корма, сообщил замгубернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.
Завод обойдется инвестору в сумму свыше 30 млрд рублей, кто готов инвестировать эти средства, министр не уточнил, передает "Интерфакс".
"Наш регион заинтересован в привлечении инвесторов для создания новых предприятий, и мы открыты для переговоров и соглашений"
- Константин Рачаловский
Только в прошлом 2022 году инвестиции в сельскохозяйственную отрасль региона составили 44,7 млрд рублей, добавил заместитель губернатора региона.