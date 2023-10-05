Перерабатывать донское зерно будет новый завод

Опубликовано: 16:55, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени на Дону заработает новый завод, который будет заниматься глубокой переработкой зерна местных производителей, что значительно упростит логистику для донских аграриев.

Власти Ростовской области приняли решение построить новый завод, который будет заниматься глубокой переработкой зерна местных производителей – из него будут делать подсластители, ферментационные продукты и высокопротеиновые корма, сообщил замгубернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

Завод обойдется инвестору в сумму свыше 30 млрд рублей, кто готов инвестировать эти средства, министр не уточнил, передает "Интерфакс".

"Наш регион заинтересован в привлечении инвесторов для создания новых предприятий, и мы открыты для переговоров и соглашений"

- Константин Рачаловский

Только в прошлом 2022 году инвестиции в сельскохозяйственную отрасль региона составили 44,7 млрд рублей, добавил заместитель губернатора региона.