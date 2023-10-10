Перемирие в секторе Газа начнется в 7.00 24 ноября

Утром в пятницу между ХАМАС и Израилем начнется перемирие. Ранее стороны договорились на четыре дня без огня и обмен заложниками.

Стало известно, когда в силу вступит гуманитарное перемирие, о котором договорились Израиль и движение ХАМАС.

"Перемирие вступает в силу в пятницу, 24 ноября 2023 года, в 7 часов утра (08.00 мск)"

– боевое крыло ХАМАС

В рамках перемирия, которое должно продлиться четыре дня, будут временно остановлены бои в секторе Газа, также на этот период прекратятся полеты израильских ВВС на юге анклава. В Газу будут поступать гуманитарные грузя и топливо.

"200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами ежедневно будут доставлять [помощь] во все районы сектора Газа"

– ХАМАС

Также будет произведен обмен, в рамках которого планируется освободить 50 заложников радикального палестинского движения. Первые заложники в числе 13 человек, речь идет о женщинах и детях, будут освобождены 24 ноября в 16.00 (17.00 мск).