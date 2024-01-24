Переговоры глав МИД Ирана и Пакистана стартовали в Исламабаде

Началась встреча министров иностранных дел Ирана и Пакистана. Глава иранской дипломатии прибыл в Исламабад в целях урегулирования напряженности.

В Исламабаде начались переговоры руководителей пакистанской и иранской дипломатий – Джалила Аббаса Джилани и Хосейна Амира Абдоллахияна, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Пакистана.

Как заявили в ведомстве, министры подробно поговорят о развитии связей Исламабада и Тегерана, а также об укреплении двусторонних отношений.

"Глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани приветствует министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна"

- МИД Пакистана

Напомним, самолет с Абдоллахияном приземлился в аэропорту Исламабада сегодня утром. Цель визита – снижение напряженности в отношениях Ирана и Пакистана. Он также проведет переговоры с и.о. премьера республики Анвааром-уль-Хак Какаром.