Вестник Кавказа

Передача тестю участка может лишить экс-главу села в Дагестане свободы

Передача тестю участка может лишить экс-главу села в Дагестане свободы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший глава дагестанского села передал тестю земельный участок. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и служебного подлога.

Бывший руководитель населенного пункта Аймаки Гергебильского района Дагестана подозревается в незаконной передаче земельного участка своему тестю, сообщает пресс-служба СКР по РД.

По версии следствия, в 2016 году чиновник подписал выписку из похозяйственной книги о принадлежности своему тестю во владение земельного участка в Аймаки, хотя мужчина не имел такого права.

Воспользовавшись выпиской, тесть оформил в собственность земельный участок, стоимость которого составляет почти 950 тыс рублей.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге.

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