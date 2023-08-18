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Перед посольством Турции порвали Коран

Перед посольством Турции порвали Коран
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередная акция по осквернению священной для мусульман книги – Корана – произошла  перед посольством Турции в Гааге. Представители местных мусульман пытались остановить произвол местных правых популистов.

Акция, разжигающая межнациональную рознь, прошла в Гааге перед посольством Турции. Ее провел глава голландского движения "Пегида" Эдвин Вагенсвельд.

Выкрикивая лозунги о том, что «ислам здесь не приветствуется», он вырвал из Корана несколько страниц.

Неподалеку находилась группа мусульман, которые пытались воспрепятствовать осквернению священной книги, начались столкновения с полицией, однако до крупной потасовки дело не дошло.

Ранее несколько представителей мусульман направили обращение к мэру города, в котором содержалась просьба запретить проведение акции.

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