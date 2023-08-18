Перед посольством Турции порвали Коран

Очередная акция по осквернению священной для мусульман книги – Корана – произошла перед посольством Турции в Гааге. Представители местных мусульман пытались остановить произвол местных правых популистов.
Акция, разжигающая межнациональную рознь, прошла в Гааге перед посольством Турции. Ее провел глава голландского движения "Пегида" Эдвин Вагенсвельд.
Выкрикивая лозунги о том, что «ислам здесь не приветствуется», он вырвал из Корана несколько страниц.
Неподалеку находилась группа мусульман, которые пытались воспрепятствовать осквернению священной книги, начались столкновения с полицией, однако до крупной потасовки дело не дошло.
Ранее несколько представителей мусульман направили обращение к мэру города, в котором содержалась просьба запретить проведение акции.