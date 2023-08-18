В Швеции испугались сжигателя Корана

Организатор «акций», в ходе которых сжигали Коран, по всей видимости, будет выдворен из Швеции.
Автор нескольких так называемых акций утверждения демократии в Швеции, во время которых сжигалась священная для мусульман книга – Коран, вызвал интерес местных властей.
В частности опасения вызвали его фото, на которых он держал в руках оружие. Также стало известно, что он несколько раз возвращался в Ирак, несмотря на свои уверения, что там его жизнь находится под угрозой.
В настоящее время ведомство намерено пересмотреть его статус беженца и отозвать его вид на жительство.