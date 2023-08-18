В Швеции испугались сжигателя Корана

Опубликовано: 20:46, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Организатор «акций», в ходе которых сжигали Коран, по всей видимости, будет выдворен из Швеции.

Автор нескольких так называемых акций утверждения демократии в Швеции, во время которых сжигалась священная для мусульман книга – Коран, вызвал интерес местных властей.

В частности опасения вызвали его фото, на которых он держал в руках оружие. Также стало известно, что он несколько раз возвращался в Ирак, несмотря на свои уверения, что там его жизнь находится под угрозой.

В настоящее время ведомство намерено пересмотреть его статус беженца и отозвать его вид на жительство.