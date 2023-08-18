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В Швеции испугались сжигателя Корана

Коран
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Организатор «акций», в ходе которых сжигали Коран, по всей видимости, будет выдворен из Швеции.

Автор нескольких так называемых акций утверждения демократии в Швеции, во время которых сжигалась священная для мусульман книга – Коран, вызвал интерес местных властей.

В частности опасения вызвали его фото, на которых он держал в руках оружие.  Также стало известно, что он несколько раз возвращался в Ирак, несмотря на свои уверения, что там его жизнь находится под угрозой. 

В настоящее время ведомство намерено пересмотреть его статус беженца и отозвать его вид на жительство. 

 

Коран завтра сожгут у посольства Ирана в Швеции

Коран завтра сожгут у посольства Ирана в Швеции

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