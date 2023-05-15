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Перед Нацпарком "Кисловодский" откроется картинная галерея

Перед Нацпарком &quot;Кисловодский&quot; откроется картинная галерея
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже до конца текущего 2023 года в ставропольском курортном Кисловодске перед входом в одноименный Национальный парк заработает картинная галерея под открытым небом, которую взведут за средства курортного сбора.

Первая картинная галерея под открытым небом уже к концу этого года заработает в Кисловодске. Ее построят за счет средств курортного сбора, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Перед входом в Национальный парк "Кисловодский" по улице Парковый пешеход, появится первая картинная галерея под открытым небом", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Место первой общественной галереи выбрано не случайно – рядом с ней располагается музей имени Н.А.Ярошенко, и именно его картины в застекленных картинных багетах с подсветкой появятся на огромной подпорной стене высотой более 5 м и протяженностью более 80 м.

"Кисловодск богат не только чистейшим горным воздухом, но и большим количеством местных музеев. И с целью популяризации культуры и ее доступности, мы решили запланировать возведение открытой картинной галереи на новом благоустроенном пространстве", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

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